Kinderen leven zich uit op eerste dag van pop-up Dadipark, dat nu dubbel zo groot is: “Ondertussen denken we al aan een driedaags muziekfestival voor jongeren”

Het weer viel met negentien graden vroeg in de namiddag best mee. In de voormiddag was het nog kalm, maar in de loop van de namiddag kwam er steeds meer volk en werd het warmer. De vzw Heeren Deweer - met voorzitter Giovanni Maes, ondervoorzitter Peter Ingelbeen, secretaris David Dewyn en penningmeester Stijn Dewulf - mikt dit jaar op 40.000 bezoekers. Het Dadipark is ook dit jaar gratis. “We kunnen rekenen op dezelfde vrijwilligers als vorig jaar. Allemaal gasten uit Dadizele, die voor ons heel belangrijk zijn, want zonder hen geen pop-up Dadipark. Het is pas de eerste dag van de vakantie en toch is er al behoorlijk veel volk. Vorig jaar kwamen de eerste dagen meer oma’s en opa’s met de kleinkinderen”, zegt voorzitter Giovanni Maes.