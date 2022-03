KFC Herenthout teleurgesteld dat gemeentebestuur niet in de club gelooft: “Willen naar ieder voorstel luisteren, maar er zijn geen financiële problemen”

Geel Muurschil­den ter ere van Sint-Dimp­na Ommegang in modern jasje gestoken

De stad Geel kent al een lange traditie van muurschilden in het thema van de Sint-Dimpna Ommegang. Speciaal voor de uitgestelde editie van dit jaar is er een nieuw ontwerp uitgebracht. Sinds dinsdag is het vernieuwde muurschild te koop bij de dienst toerisme en stadsanimatie.

15:55