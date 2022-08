Kevin en Stefan eindelijk erkend als papa’s, café-uitbater neergestoken door lastige klant en prijsbeest van duivenmelker Marcel de nek overgebeten: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

Volledig scherm Stefan en Kevin met kleine Rocco die ze liever onherkenbaar in de media brengen. "We zijn euforisch dat we ons nu ook in België papa's van Rocco mogen noemen" © RV

1. Voor de Amerikaanse wet zijn Kevin Ricciolini (39) en Stefan Westerlinck (44) uit Oostende al vier jaar de twee papa’s van Rocco. Voor België is dat pas sinds vrijdag. Dat komt omdat er federaal geen wet is die twee vaders van één kind erkent. “We moesten Rocco zelfs inschrijven bij de dienst Vreemdelingenzaken zodat hij een statuut zou hebben.” Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) bevestigt dat een wetsvoorstel wordt uitgewerkt. Een reconstructie van een jarenlange lijdensweg, gelukkig met happy end.

Volledig scherm Tineke Stevens en Stefaan Lacroix. © Rutger Lievens

2. Aalstenaar Stefaan Lacroix (54) werd zaterdagochtend het slachtoffer van zinloos geweld in het hartje van Aalst. De uitbater van de horecazaak Den Heiligen Gheest in de Kerkstraat werd neergestoken door een klant die hij kort voordien had buitengezet omdat de zaak zou sluiten. “Hij was eerst weggelopen, maar kwam nadien met een mes terug en sneed over de hele breedte de buik van mijn man open”, vertelt zijn vrouw Tineke.

Volledig scherm Tanguy (46) werd in elkaar geslagen in de Hertstraat in Oostende. © TLG

3. De politie onderzoekt een geval van zinloos geweld in Oostende. Een 46-jarige man werd daar donderdagmorgen vroeg door zes jongeren in elkaar geslagen. Hij verloor zelfs even het bewustzijn. Het was een hotelmedewerker die het voorval opmerkte en tussenbeide kon komen. “Ze sloegen me bewusteloos, lieten me voor dood achter en namen mijn rugzak mee”, zegt het slachtoffer.

Volledig scherm Opening tomorrowlandrestaurant MESA in de Antwerpse Kloosterstraat. © Jan Aelberts

4. WEAREONE.world, het bedrijf achter Tomorrowland, mag een nieuw restaurant en speeltuin bouwen aan de Schorre in Boom. Dat bevestigt de provincie Antwerpen. Tomorrowland heeft ook al restaurant Mesa in Antwerpen onder haar vleugels, maar breidt dus nu uit op het festivalterrein.

Volledig scherm Karin Heremans, directeur Koninklijk Atheneum Antwerpen. "We moeten van een lesopdracht een schoolopdracht maken, zodat leerkrachten een aantal uren langer op school kunnen zijn." © Photo News

5. Vier leerkrachten die net voor het begin van het nieuwe schooljaar afhaken: Karin Heremans, directrice van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen, kreeg de voorbije week net wat te véél slecht nieuws. “Ik ben verre van de enige, ik hoor van scholen die soms tien leraars tekortkomen. Intussen hebben zich hier gelukkig al een paar nieuwe kandidaten aangemeld.”

Volledig scherm Duivenmelker Marcel Goris met een trofee en een certificaat van zijn prijsduif. © CVDP

6. De duiventil van Marcel Goris (78) kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag ongewenst bezoek. Veertien van de twintig duiven werden de nek overgebeten. Daarbij zat ook zijn gelauwerde asduif, een van de beste van het land. Hij is er het hart van in.

Lees meer: Duivenmelker Marcel (78) verliest prijsbeest en dertien andere duiven in één nacht

Volledig scherm © Foto Ronny De Coster

7. De brand van twee pantservoertuigen zondagochtend bij het bedrijf OIP in Oudenaarde is aangestoken. De aanslag is vermoedelijk het werk van de internationale actiegroep Palestine Action die het onder meer heeft gemunt op de Israëlische multinational Elbit waarvan OIP een dochteronderneming is. De daders lieten de boodschap ‘Shut Elbit down’ als visitekaartje na.

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.