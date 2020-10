Kenny Vermeulen (Bregel Sport): “Na de winst tegen Herk kunnen we opnieuw naar boven kijken” Lucien Claessens

04 oktober 2020

09u29 0 Bregel Sport heeft zich na de zware nederlaag van vorige weekend tegen Schoonbeek meteen herpakt. De Genkse ploeg nam in eigen huis de maat van FC Herk en klimt in de rangschikking meteen naar de bovenste middenmoot. “Na deze driepunter kunnen we opnieuw naar boven kijken”, glundert Bregelkapitein Kenny Vermeulen.

Na het verlies in Schoonbeek hadden jullie nood aan een zege. Die is er tegen Herk meteen gekomen. Toch wel een opluchting?

“De wedstrijd tegen Schoonbeek was er ééntje om snel te vergeten”, blikt Kenny Vermeulen nog even terug. “We speelden ondermaats en kwamen overal een stapje tekort. Schoonbeek overklaste ons. Tegen Herk tapten we uit een ander vaatje en hielden over verdiend de drie punten thuis. Toch wel een opsteker.”

Jullie veranderden van veldsysteem en met Morganti en Erbas stonden er twee nieuwe pionnen in de basis?

“De trainer greep inderdaad terug naar het vertrouwde 3-4-3 systeem. Met succes. Door de spierblessure van Maris kwam Luca Morganti in de ploeg. Ook Yunus Erbas speelde mee. Die jongens deden het goed en grepen hun kans. We kunnen op een stevige kern rekenen.”

Jullie domineerden de wedstrijd, maar toch dreigde het even mis te lopen.

“Je hebt gelijk. Tachtig minuten hebben we goed gevoetbald, maar halverwege de eerste helft deemsterden we tien minuten weg. Herk profiteerde en boog via Murataj de achterstand om in een voorsprong. Toen was het even opletten. Met een magistrale vrijschopgoal hing Ubachs nog voor de rust de partij in evenwicht.”

In de tweede helft namen jullie resoluut de wedstrijd in handen. Herk kon zich niet meer doorzetten?

“Na de vroeg goal van Salamone had ik meteen een goed gevoel en wist dat de drie punten thuis bleven. We gingen hoge druk zetten en Herk kwam er voetballend niet meer uit. Lacroix zette de puntjes op die i en het was meteen over en uit voor Herk.”

Met welke ambitie startte Bregel het seizoen? Een plaatsje in de top vijf?

“Vorig jaar mikten we op de linkse helft van de klassering. Toen de corana uitbrak, stonden we op plaats vijf met uitzicht op meer. Dit seizoen willen we niet slechter doen. Maar dat wordt moeilijk. De reeks is sterker geworden. Kijk maar naar de prestaties van Schoonbeek en Bilzen-Waltwilder. Het wordt knokken voor een plaatsje in de top vijf.”

Volgend weekend reizen jullie naar Zepperen-Brustem. Een overwinning moet mogelijk zijn?

“Op papier heeft Zepperen een stevige ploeg, alleen de resultaten blijven wat achterwege. De klik is er blijkbaar nog niet. Dit weekend verloren ze tegen Bree. Ze hebben dus iets goed te maken. We zijn meteen gewaarschuwd”, probeert Kenny Vermeulen zijn ploegmaats bij de les te houden.