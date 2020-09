Zeven jaar cel voor kopstuk drugsbende: twee miljoen euro verbeurdverklaard Kim Aerts

16u21 0 Keerbergen De spilfiguur in een drugsdossier heeft zeven jaar cel gekregen voor een handel in cannabis. De oogst werd vanuit Keerbergen verkocht in Nederland.

De Keerbergenaar had alles tot in het kleinste detail uitgekiend en was voorbereid op alle mogelijke scenario’s om zich aan de aandacht van de politie te onttrekken. Maar op 10 december 2015 deed een kapot achterlicht D.H. hem de das om in Boortmeerbeek. Hij werd aan de kant gezet door een politiepatrouille en die ontdekten zakken met knipafval afkomstig van cannabisplanten in zijn auto. Het was de bedoeling om die te droppen langs het kanaal tussen Leuven en Mechelen.

Omdat een verkenner van H. voorop reed, werd meteen het vriendinnetje gewaarschuwd. J.H. haalde alle bewijsmateriaal weg uit de villa in Keerbergen en schakelde G.B. in om de zak met belastende stukken te overhandigen aan J.S. De politie stootte op cannabisplantages in Itegem (Heist-op-den-Berg), Genk en Beringen. In Itegem, het huurhuis van J.S., ging het om meer dan duizend planten. In Genk werden tweehonderd planten en een halve kilo cannabis in beslag genomen. Van 2012 tot 2015 verdiende de bende een slordige 2.157.160 euro. Dat bedrag werd verbeurdverklaard.

D.H. werd bestempeld als leidende figuur van een criminele organisatie en kreeg zeven jaar cel. J.S. en G.B., die instonden voor het onderhoud van de plantages, werden veroordeeld tot respectievelijke gevangenisstraffen van vijf en vier jaar. J.H. en J.H. kregen voor hun aandeel een jaar cel. Willy H. en Matthias H. genoten de gunst van opschorting. D.J. werd vrijgesproken.