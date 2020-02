Zes maanden cel na uithaal met bierglas op café KAR

18 februari 2020

Een man is veroordeeld tot zes maanden cel met probatie-uitstel na een uithaal met een bierglas in een café in Keerbergen. Tomas V. sloeg op 15 februari vorig jaar zonder reden een bierglas stuk aan de toog van café Depot op het hoofd van het slachtoffer. V. bleek onder invloed van alcohol. Volgens de rechter heeft de man een ongunstig strafregister en konden eerdere veroordelingen hem niet tot inkeer brengen. Voor de rechter betuigde V. wel zijn spijt en toonde hij schuldinzicht. De rechtbank veroordeelde hem tot zes maanden cel met probatie-uitstel als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Zo moet hij zich verder laten behandelen voor zijn agressie- en middelenproblematiek. De voorwaarden gelden gedurende vijf jaar. Aan het slachtoffer moet hij een slordige 1.700 euro schadevergoeding.