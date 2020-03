Woningbraak in Keerbergen JSL

09 maart 2020

12u46 0

In Keerbergen is zaterdagavond ingebroken in een woning op de Zwaluwweg. De inbrekers konden binnen raken door een zijraam op de eerste verdieping open te breken. De bewoners waren op dat moment afwezig. De inbrekers doorzochten de woning maar wanneer het alarm afging namen ze de benen. De politie kwam met enkele ploegen, met bijstand van een speurhond, ter plaatse maar dit was zonder resultaat. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.