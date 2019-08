Winkeldief aangehouden ADPW

22 augustus 2019

Bij een diefstal in warenhuis Colruyt in Keerbergen werd woensdag, kort na de middag, een man betrapt. De politie werd ter plaatse geroepen en startte een onderzoek. De 32-jarige man zonder vaste woonplaats werd aangehouden. Hij stal voor enkele honderden euro’s tabakswaren. Mogelijk komt betrokkene ook in aanmerking voor andere diefstallen. Dit wordt verder onderzocht.