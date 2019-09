Welzijnsschakel ‘Komaraf’ feestelijk gestart EDLL

09 september 2019

16u22 0 Keerbergen De Keerbergse Welzijnsschakel ‘Komaraf’ is officieel gestart. Afgelopen zaterdag verzamelden een 60-tal genodigden, waaronder het gemeentebestuur en leden van sociale bewegingen, in G.C. Den Bussel voor de start van de nieuwe sociale werking.

“Na drie jaar kerstvriendenmalen en zomerbbq’s organiseren, voelden we dat er nood was aan ‘meer’ in Keerbergen. Ook in een residentiële gemeente zijn er verbijsterend veel mensen die verdoken en in moeilijke situaties proberen te overleven. Hoe rijker de gemeente, hoe moeilijker het is wanneer je niet mee kunt", aldus Mirjam Bonner, regioverantwoordelijke van Welzijnsschakel ‘Komaraf’. “We zijn dan terechtgekomen bij de vzw Welzijnsschakels Vlaanderen. Zij bieden onze vrijwilligers de nodige vormingen om mensen te ondersteunen die het financieel moeilijker hebben, zich eenzaam voelen of door een fysieke handicap niet meer mee kunnen”, aldus Mirjam.

De nieuwe vrijwilligersorganisatie werkt nauw samen met het OCMW van Keerbergen en wordt ondersteund door het gemeentebestuur. Contact opnemen met de lokale Welzijnsschakel ‘Komaraf’ kan via www.welzijnsschakels.be