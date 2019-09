Vrouwen naar ziekenhuis na frontale aanrijding ADPW

18 september 2019

09u44 0

Op de Mechelsebaan in Keerbergen geraakten dinsdagnamiddag omstreeks 13 uur drie personen gewond bij een frontale aanrijding. Alle inzittenden werden na de klap tussen twee wagen naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden overgebracht. Een andere inzittende moest niet naar het ziekenhuis. De gewonden verkeerden nooit in levensgevaar. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren.