Vrouw gewond bij aanrijding ADPW

05 februari 2020

Bij een aanrijding op de Haachtsebaan in Keerbergen is maandagavond omstreeks 19 uur een 68-jarige bestuurster gewond geraakt bij een aanrijding. De dame werd in haar Renault Clio gegrepen door een BMW die uit de andere richting kwam. Zij kwam er zonder levensgevaarlijke verwondingen vanaf.