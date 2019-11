Vrouw geeft moeder pak slaag: 12 maanden cel geëist KAR

29 november 2019

Een vrouw uit Keerbergen riskeert 12 maanden cel voor slagen aan haar moeder en diens buurvrouw. De situatie escaleerde na een restaurantbezoek. V.E. zou haar moeder toen naar de keel hebben gegrepen. De buurvrouw die tussenkwam moest ook delen in de klappen. Er werd even gedacht aan collocatie van E. maar zover kwam het niet. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd en die liet E. vrij onder voorwaarden. Ze mocht in die periode geen alcohol meer nuttigen. E. verdedigde zich door te stellen dat het gedrag werd uitgelokt door haar moeder, die er een moeilijke relatie op na hield met een nieuwe partner. E. werd eerder al veroordeeld voor diefstal en bedreigingen. Haar advocaat wou de feiten niet minimaliseren, maar in een juiste context plaatsen. “Niemand heeft gezien dat de buurvrouw slaag kreeg.” Vonnis in januari.