Vrachtwagen rijdt met wiel van brug tijdens reinigen riolering: betonnen plaat begeeft het Kim Aerts

15 november 2019

16u40 12

Bij het reinigen van de riolering op de Putsebaan in Keerbergen is een vrachtwagen met een wiel door het brugdek over de Raambeek gezakt. Een betonnen plaat begaf het onder het gewicht. Volgens de eerste vaststellingen is het brugdek onder de rijbaan niet beschadigd, maar wel het brugdek onder het fietspad. De technische dienst van de gemeente en de brandweer kwamen ter plaatste voor herstelling. Door het euvel was de Putsebaan richting Keerbergen even afgesloten vanaf het kruispunt Korte Welvaart met de Bakestraat.

Een rijstrook

“Een betonnen plaat heeft het begeven onder het gewicht van de vrachtwagen. Hij diende getakeld te worden waardoor de weg even volledig werd afgesloten. Op de Putsebaan kan gereden worden maar dan alternerend. De brug is gecontroleerd, maar die bleek volledig intact na controle. We gaan de brug zo snel mogelijk herstellen. Ondertussen moet het verkeer via een rijstrook”, aldus burgemeester Erik Moons.