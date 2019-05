Voortaan meer speelplezier langs de wandelpaden in Keerbergen EDLL

29 mei 2019

16u40 0 Keerbergen Wandelen in Keerbergen wordt voortaan nog leuker voor kinderen. Langs het wandelnetwerk ‘Demer en Dijle’ werden er door Toerisme Vlaams-Brabant verschillende speeltuigen geplaatst. Hiermee willen ze de beleving en de kindvriendelijkheid langsheen de wandelpaden verhogen.

Bezoekers van het wandelnetwerk ‘Demer en Dijle’ kunnen drie verschillende soorten spelelementen ontdekken: en totempaal in de vorm van een woudgeest, levende wilgenconstructie en een houten steltenparcours, verspreid over twee verschillende locaties. De wilgenconstructie zijn takken van een knotwilg die in elkaar werden geweven tot een tunnel of hut. Kinderen kunnen hier ravotten, verstoppertje spelen of gewoon klimmen en klauteren in een groene omgeving met materialen uit de natuur.

Naast Keerbergen werden er ook in Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Kampenhout, Kortenberg en Rotselaar dergelijke speeltuigen geplaatst.

Gedeputeerde Monique Swinnen stelde vandaag de spelelementen van het wandelnetwerk Demer en Dijle voor in Keerbergen, samen met schepen van Toerisme Marc Vangrunderbeeck. “Vandaag sluiten we dit omvangrijke wandelproject in schoonheid af. Her en der langs het wandelnetwerk ‘Demer en Dijle’ hebben we bijzondere plekken gecreëerd, die grote en kleine wandelaars doen halt houden om echt van het wandelnetwerk en onze mooie landschappen te genieten”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

De infogids en de kaarten van het wandelnetwerk Demer en Dijle zijn te koop in de boekhandels en toeristische informatiekantoren of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties. Het wandelnetwerk zelf is gratis en digitaal te bekijken via www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelrouteplanner