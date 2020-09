Vijf inzittenden naar ziekenhuis na aanrijding Kim Aerts

21 september 2020

15u29 0

Op het kruispunt van de Nindsebaan met de L.Peerelaan in Keerbergen is zaterdagavond omstreeks 22 uur een auto met vijf inzittenden in de flank aangereden. De aanraders negeerde de voorrangsregels en kon een botsing niet meer vermijden. De vijf inzittenden van de eerste wagen werden overgebracht het Imeldaziekenhuis in Bonheiden voor een medische controle. De bestuurder van het aanrijdende voertuig, een man uit Tremelo, legde een positieve ademtest. Hij kreeg een stuurverbod van zes uur opgelegd. Beide voertuigen waren zodanig beschadigd dat ze getakeld moesten worden.