Victor zorgt voor viergeslacht bij familie Van Noten KAR

22 september 2019

Bij de familie Van Noten hebben ze sinds vorige maand een viergeslacht in huis. De kleine Victor zag op 24 augustus het levenslicht. De trotse overgrootvader Jan is uit Keerbergen. Zijn zoon Geert woont in Boortmeerbeek en de kersverse papa Sven in Leuven.