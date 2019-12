Verdachte van drie inbraken kort na feiten gevat ADPW

16 december 2019

20u20 0

Op drie plaatsen in de Dijlestraat in Keerbergen werd vrijdagavond ingebroken. De politie deed kort na de feiten met enkele ploegen opsporingen naar een mogelijke dader. In Rijmenam, nabij de grens met Keerbergen, werd een man aangetroffen die de feiten vemoedelijk pleegde. Hij werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket te Leuven. Bij de inbraken werd aanzienlijk wat geld en enkele juwelen gestolen.