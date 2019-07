Vandalen houden lelijk huis bij Chiro: spullen gestolen en lokalen onder water gezet Kim Aerts

23 juli 2019

17u13 45 Keerbergen Al anderhalve maand teisteren vandalen de Chirolokalen in de Broekelei in Keerbergen. Minstens vier keer werd er ingebroken, verdwenen er spullen en werd de tuinslang opengedraaid in de jongenslokalen.

Een groot hangslot aan de deur moet voorkomen dat er een vijfde keer wordt ingebroken. Vorige maand werd de deur ingetrapt en zetten onbekenden het lokaal er onder water. “De eerste maal was zes weken geleden. Er werden deuren ingestampt en nieuwe ramen kapotgeslagen”, zegt hoofdleider Wannes Neukermans (19). “Het gebeurt altijd als het donker is. Een keer was ik in de namiddag aanwezig en toen ik om 1 uur ’s nachts een kijkje kwam nemen, was het opnieuw van dat. Er verdween onder meer een muziekbox ter waarde van 400 euro, een projector, een oude laptop en een Playstation. De politie is al een aantal keren langs geweest maar nog altijd zonder resultaat. We zijn net van kamp terug en ook tijdens onze afwezigheid heeft de buurvrouw de politie moeten bellen omdat er mensen lawaai aan het maken waren in de lokalen. Uiteraard waren wij dat niet. We hebben toen oud-leiding ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden. Nu wachten we nog op de gemeente voor een nieuwe deur, maar waarschijnlijk gaan we zelf een installeren en vragen dat de gemeente die dan terugbetaalt.”

Glas gooien

De politie noteerde een klacht voor diefstal, vandalisme en pesterijen. “Tijdens een vergadering voor het kamp stond hier ook al eens een groepje jongeren. Die hebben toen glas naar mij gegooid maar of zij er iets mee te maken hebben, is onduidelijk. Twee jaar geleden hebben we ook al eens mannen betrapt. Daarvan zijn de namen toen wel doorgegeven. Wij liggen hier wat achterin met onze lokalen aan het containerpark. Misschien dat we camera’s kunnen hangen in de toekomst om dit te doen stoppen”, besluit de hoofdleider.