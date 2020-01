Vanaf februari gelden er nieuwe openingsuren in het gemeentehuis en werken de diensten op afspraak EDLL

14 januari 2020

16u07 0 Keerbergen Vanaf 1 februari veranderen de openingsuren van het gemeentehuis in Keerbergen. De gemeente zal vanaf 20 januari ook de mogelijkheid bieden om online een afspraak te maken met de gemeentelijke en OCMW-diensten.

Vanaf februari gelden er nieuwe openingsuren in het gemeentehuis van Keerbergen. Vooral het onthaal zal bredere openingsuren kennen. Bij het onthaal kan je zonder afspraak onder meer terecht voor de afhaling van rijbewijzen, reispaspoorten, aangevraagde documenten of de aankoop van compostbakken en een containerparkkaart. Voortaan zal het gemeentehuis elke weekdag open zijn in de voormiddag vanaf 9 uur tot 12 uur. Maandagnamiddag openen ze van 14 uur tot 16u30, dinsdag van 14 uur tot 16u30 en opnieuw van 17u30 tot 19u30, woensdag van 14 uur tot 16u30 en donderdag van 14 uur tot 16u30.

Nieuw: vanaf 20 januari kan je via de website van de gemeente ook online een afspraak maken met de verschillende gemeentelijke en OCMW-diensten. De diensten zullen dan enkel nog via de hoofdingang, aan de kant van het Gemeenteplein, toegankelijk zijn.

Aanstaande vrijdag is het gemeentehuis uitzonderlijk een dag gesloten wegens verbouwingswerken.