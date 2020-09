Twee woninginbraken: dure handtas gestolen Kim Aerts

07 september 2020

17u44 0

In Keerbergen zijn zaterdag twee huizen geviseerd geweest door inbrekers. In de E. Opdebeecklaan klommen de daders binnen via een raam aan de voorzijde dat geforceerd werd. De woning werd doorzocht en overhoop gehaald. Vermoedelijk gingen de inbrekers aan de haal met een dure handtas. In Den Beyerd in Keerbergen geraakten de daders binnen via het keukenraam, dat eveneens geforceerd werd. Ook hier werd de woning doorzocht en wanordelijk achtergelaten. Over de buit daar is niets bekend. De politie startte een buurtonderzoek en vermoedt dat het telkens om dezelfde daders gaat.