Twee mannen dringen woning binnen

24 maart 2020

Op de Rijmenamsebaan in Keerbergen zijn maandagmiddag twee jonge mannen binnengedrongen in een woning. De daders sloegen het raam aan de achterzijde van de, tijdelijk niet-bewoonde, woning stuk. Verschillende ruimtes werden doorzocht en in wanorde achtergelaten. De feiten zijn vermoedelijk gepleegd door twee jonge mannen die door een getuige in de omgeving en aan de woonst werden opgemerkt. Een van hen zou een baseballpet hebben aangehad, een andere persoon een jeansbroek en een donker vestje. De politie vraagt aan personen die deze twee mannen hebben opgemerkt op de Rijmenamse- of Mechelsebaan rond de middag, dit te melden.