Twee jaar cel voor overvaller café ‘t Hoekske Kim Aerts

28 november 2019

16u23 0 Keerbergen Een 28-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver is veroordeeld tot twee jaar cel voor onder meer een diefstal met geweld in Keerbergen vorig jaar. De twintiger had het toen gemunt op de kassa van café t’ Hoekske in Keerbergen.

De overval gebeurde op maandagavond 12 november een jaar geleden. Glenn D.V. zette zich aan de toog en bestelde een Duvel. Toen hij zijn drank gekregen had, smeet hij het glas naar het hoofd van de barvrouw. D.V. ging achter de toog en eiste dat zij de kassa opende. Hij liet uitschijnen gewapend te zijn. D.V. nam het geld uit de kassa en ging terug in het café, na eerst nog met een barkruk te hebben gesmeten. Het was door ingrijpen van enkele klanten dat de twintiger er niet vandoor kon gaan. Michel Baert, voormalig burgemeester van Boortmeerbeek, was die avond ook aanwezig. Hij kon op de overvaller inpraten en stelde hem voor om nog een pint te pakken. D.V. trapte daar in waardoor de politie weinig moeite had om hem in te rekenen. D.V. bleek onder invloed van alcohol, cannabis en cocaïne. In Sint-Katelijne-Waver stal hij de twee maanden daarvoor nog flessen wodka. En op 23 juni van dit jaar beschadigde hij er een auto en gooide hij het raam van een woning in. Toen hij vrijkwam na de feiten schond hij meteen zijn voorwaarden. Om die reden zit hij terug in de gevangenis. D.V. heeft geen vaste woonplaats en leeft van een ziekte-uitkering. De rechter veroordeelde hem tot twee jaar cel, waarvan 12 maanden met uitstel gedurende drie jaar. Dan moet D.V. wel opnieuw voorwaarden naleven zoals het laten controleren van zijn urine en zich laten behandelen voor zijn verslavingsproblematiek. Omdat het café door de overval reputatieschade leed kende de rechter een schadevergoeding van 250 euro toe. De barvrouw heeft recht op 2.600 euro.