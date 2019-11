Twee bestuurders blazen positief tijdens alcoholcontrole ADPW

03 november 2019

13u29 0

Het verkeersteam van de lokale politie Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen voerde met bijstand van het team interventie tijdens de nacht van zaterdag op zondag alcoholcontroles uit op de Tremelobaan in Keerbergen, de Provinciesteenweg in Haacht en de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek. In totaal werden 149 voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders testten positief wegens strafbare alcoholopname in het verkeer. Daarnaast werden er 23 voertuigen geflitst , zes pv’s opgesteld in verband met keuring en twee pv’s in verband met verzekering. Een ander voertuig werd geïmmobiliseerd wegens het feit dat de bestuurder geen geldig rijbewijs kon voorleggen.