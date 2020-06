Tijdrijder Victor Campenaerts vlamt rond meer van Keerbergen en daagt wielerfans uit zijn tijd te verbreken Kim Aerts

07 juni 2020

Professioneel wielrenner Victor Campenaerts (28) uit Herent daagt wielerfanaten uit om zijn rondetijd rond het meer van Keerbergen te verbreken op de fiets.

“Hij heeft elk Strava-record verbroken”, vertelt Jefke, zijn compagnon de route, in een YouTube-video. “Ik heb een leuk dagje gehad, maar nu daag ik alle Belgische wielrenners uit om beter te doen”, klinkt het verder. Campenaerts, onder contract bij NTT, deed zes rondjes, waarvan drie trage en drie snelle. De professioneel tijdrijder geeft een goede raad mee. “Fiets mee in de richting van het verkeer en doe het veilig.” In het filmpje laat hij ook weten waar je de tijdrit best begint. Campenaerts klokte af op 4 minuten en 54 seconden voor 4,3 kilometer, wat al snel neerkomt op een gemiddelde van vijftig kilometer per uur. Campenaerts zit niet verlegen om een uitdaging. Vorig jaar kwam hij op de proppen met de ‘Sigarenberg-challenge’, oftewel honderd keer de Herentse helling van zo’n 800 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent op knallen. Zijn prestatie toen was goed voor 236 kilometer, 4.228 hoogtemeters en een gemiddelde van 26.6 kilometer per uur.