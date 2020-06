Tijdrijder Victor Campenaerts slaat mea culpa na recordstunt rond meer van Keerbergen en uitbrander burgemeester: “We nemen onze woorden terug” Kim Aerts

09 juni 2020

17u14 0 Keerbergen De stunt van professioneel tijdrijder Victor Campenaerts rond het meer van Keerbergen valt niet in goede aarde bij burgemeester Erik Moons (Open Vld). Campenaerts De stunt van professioneel tijdrijder Victor Campenaerts rond het meer van Keerbergen valt niet in goede aarde bij burgemeester Erik Moons (Open Vld). Campenaerts vlamde met een gemiddelde snelheid van 52 kilometer per uur rond de residentiële wijk en riep wielerfans op om zijn recordtijd te verbreken. Campenaerts slaat nu mea culpa na een gesprek met de burgervader.

Professioneel wielrenner Victor Campenaerts (28) uit Herent daagt wielerfanaten uit om zijn rondetijd rond het meer van Keerbergen te verbreken op de fiets. “Hij heeft elk Strava-record verbroken”, vertelt zijn compagnon de route Jefke in een YouTube-video van 2 juni. “Ik heb een leuk dagje gehad, maar nu daag ik alle Belgische wielrenners uit om beter te doen”, luidt de opdracht. Campenaerts maalde zes rondjes, waarvan drie trage en drie snelle. De profrenner bij wielerploeg NTT Pro Cycling gaf wel een goede raad mee. “Fiets mee in de richting van het verkeer en doe het veilig.” In het filmpje laat hij ook weten waar je de tijdrit best begint. Campenaerts klokte af op 4 minuten en 54 seconden voor 4,3 kilometer. Burgemeester Erik Moons maakte het rekensommetje en kwam uit op een gemiddelde snelheid van 52 kilometer per uur.

Residentiële omgeving

“Het meer van Keerbergen is een residentiële omgeving waar fietsers op veel plekken moeten stoppen en voorrang verlenen. Rustig rondfietsen is geen probleem, maar als je zulke snelheden haalt, kan de veiligheid niet meer gegarandeerd worden”, reageert Moons verbolgen. “Daar steken ook veel golfers de straat over en recent is er nog een zwaar ongeval gebeurd met een wielertoerist. Het is gewoonweg geen plek om te racen. Er gelden soms snelheidsbeperkingen tot maar 30 kilometer per uur”, waarschuwt de burgemeester. Hij riep Campenaerts in tussentijd telefonisch op het matje.

“Ik begrijp hun ongerustheid en in een nieuw filmpje op YouTube zullen we woensdag onze woorden terugnemen”, belooft de tijdrijder. “Ik had me laten vertellen dat het meer een veilige plek was om te fietsen, maar ik was niet mee met de geschiedenis daar (in het verleden werden er verkeersmaatregelen genomen om te vermijden dat wielertoeristen er hoge snelheden kunnen halen, nvdr.). Iedereen weet natuurlijk dat ik mijn carrière niet ga riskeren voor een rondje rond het meer. Je kan er goed met de bochten meerijden en tijdens onze passage heb ik er amper twee auto’s gezien. En je weet ook dat wielertoeristen nooit snelheden boven de vijftig zullen halen”, stelt Campenaerts.

Buiten een boete voor niet op het fietspad te rijden en een waterkieken in mijn wiel, ben ik nog niets tegengekomen op de weg Victor Campenaerts

Waar anders?

“Enerzijds kijken honderdduizenden Vlamingen graag naar mij op tv als ik het werelduurrecord (van Bradley Wigins vorig jaar in Mexico, nvdr.) verbreek met snelheden boven de vijftig kilometer per uur, maar anderzijds word je teruggefloten als je aan het trainen bent. Waar moet ik anders gaan rijden?”, bedenkt de tijdrijder zich. “Buiten de openbare weg zie ik geen andere optie. Uiteraard rij ik soms sneller dan toegelaten op de fiets, maar soms doe ik ook trainingen met een gemiddelde van 30 per uur, met pieken tot 35 kilometer per uur. Zo ga je natuurlijk geen prijzen pakken. Ik probeer het altijd veilig en hoffelijk te houden. Mensen zijn altijd ambetant als ik hen voorbij steek. Als ik een fietsbel gebruik, dan moet ik uit positie komen. Dus meestal roep ik gewoon, want ik schreeuw luider dan de gemiddelde bel. En dan nog krijg je de helft van de mensen op je dak. Als ik mij aan het pijnigen ben, kan het zijn dat mijn kreet minder sympathiek overkomt, maar soms heb ik gewoon geen adem meer over om nog ‘merci’ achterna te roepen. Buiten een boete voor niet op het fietspad te rijden en een waterkieken in mijn wiel, ben ik nog niets tegengekomen op de weg. Soms moeten wij halsbrekende toeren uithalen om op een fietspad van een halve meter breed iemand voorbij te steken en dan is het veiliger om op de openbare weg te fietsen.”

Nieuwe video

Campenaerts belooft tegen woensdag 16 uur de video met excuses online te zwieren op zijn YouTube-kanaal. En voor wie het aanbelangt, woensdag gaat hij trainen op de Smeysberg in Huldenberg. “Daar is geen fietspad en zullen we dus blokjes rond doen op de openbare weg. In de afdaling zullen we wel moeten remmen om niet te snel te gaan”, lacht Campenaerts.

Burgemeester Moons wil Campenaerts verder geen stokken in de wielen steken, maar waarschuwt wel dat de politie extra zal controleren rond het meer. “We kregen al melding van verhoogde activiteit van wielertoeristen. Indien nodig zal er een proces-verbaal worden opgemaakt.”