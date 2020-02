Technisch Atheneum Keerbergen en lokale politie werken samen aan een technisch project Joris Smets Kim Aerts

21 februari 2020

13u51 0 Keerbergen Leerlingen van het Technisch Atheneum Keerbergen (elektriciteit en hout) hebben de politiezone BHK (Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen) meer dan een handje toegestoken voor de herinrichting van de onthaal- en verhoorruimten op de dienst interventie. Pas een maand geleden kregen de leerlingen de vraag om 2 ruimten om te toveren tot 3 ruimten.

Na overleg, verschillende opmetingen en tal van werkuren kwamen de technische professionals in spe tot een bijzonder prachtig resultaat, aldus een dankbare politie. De politie heeft hun dankbaarheid ook getoond door telkens de leerlingen met de combi naar hun werkplek te brengen.

Ontwerpen, profielen, gyprocmuren, pleisterwerken en elektriciteitswerken op maat

Pas een maand geleden zaten de politie en de leerlingen van het Technisch Atheneum samen om het verloop van het project te bespreken. De scholieren gingen aan de slag met een ontwerp, gemaakt door de politie zelf. Ze gaven daar zeer goed advies bij en werkten een concept uit. Na verschillende opmetingen op de interventiedienst, gingen de leerlingen van de school aan het werk door wanden te plaatsen, de airco te verplaatsten en de elektriciteit aan te passen aan de nieuwe noden. De volgende stap is dat de leerlingen elektriciteit terugkomen om de nodige bedrading te leggen. Pas daarna worden de muren afgewerkt: isolatie aanbrengen, gyprocmuren aan de andere kant plaatsen, afplakken, plinten plaatsen en verven. Begin maart kunnen de nieuwe lokalen dus in gebruik genomen worden.

Samenwerking binnen de gemeente

Zowel het Technisch Atheneum, het politiekorps, als de waarnemend burgemeester van Keerbergen, zijn tevreden met het bereikte resultaat. “Ik ben opgetogen over de fijne samenwerking tussen twee belangrijke organisaties in onze gemeente”, vertelt burgemeester Erik Moons. “Het doet me plezier om te zien hoe goed we samenwerken en vooral elkaar ook vooruit helpen. Projecten als dit zijn een echte ‘win-win’. De leerlingen kunnen bijleren en de politie kan laagdrempelig met de leerlingen communiceren”.

Het is niet de eerste keer dat het Technisch Atheneum en de lokale politie samenwerken. In het kader van het gemeenschapsgerichte wijkproject ‘Jongerenhonk’ wordt al enkele jaren zeer goed samengewerkt, zegt korpschef Wim D’haese. “Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de sensibilisering van de gevaren van internet en de aangiftebereidheid van misbruiken op sociale media. Ons commissariaat is een glazen huis te midden van een uitgebreid maatschappelijk en sociaal netwerk. Dat het Technisch Atheneum inspeelt op de lokale behoeften en noden vind ik fantastisch”.

Ook directeur Steven Hendrickx is opgetogen met dit schooloverschrijdend samenwerkingsproject: “Vakmanschap, creativiteit, samenwerken en ondernemerschap zijn kwaliteiten die niet los te maken zijn van de technicus van morgen. Vorig jaar hebben wij frequent samengewerkt betreffende de veiligheid van de school en werd er met de politie een rampenoefening gehouden. Erg leerrijk”, aldus de directeur.