Tante Mit blaast 101 kaarsjes uit EDLL

21 augustus 2019

16u15 0 Keerbergen Adriana Wollebrants is met haar 101 jaar de oudste inwoonster van Keerbergen. Vandaag viert ze haar verjaardag met familie en vrienden in de seniorenresidentie van Keerbergen.

Adriana Wollebrants of tante ‘Mit’ heeft altijd in Rijmenam gewoond en daar is ze heel fier op. Sinds een vijftal jaren verblijft ze in de Seniorenresidentie in Keerbergen. Daar mag ze zichzelf nu de oudste inwoonster noemen. Adriana hielp vroeger haar man, die zijn eigen bouwbedrijf had en verzorgde het huishouden. Ze heeft een zoon en stiefzoon en één kleindochter. Tot haar 96 jaar woonde ze nog alleen. “Tante ‘Mit’ kijkt graag televisie en dan vooral naar de koers. Ze heeft het gevoel dat ze een beetje reist als ze de koers volgt”, zegt haar kleindochter. Voorts houdt de 101-jarige vrouw zich nog bezig met lezen. “Ze is rustig, maar nog steeds van alles op de hoogte. Ze weet bijvoorbeeld nog ieders geboortedatum”, voegt haar kleindochter nog toe. Dat Adriana uit een goede stam komt, is duidelijk. Ook haar broer werd 99 jaar.

Op haar verjaardag werd Adriana door het gemeentebestuur van Keerbergen en het personeel van de seniorenresidentie in de bloemetjes gezet. Naast een brief van de Koning kreeg ze allerlei lekkernijen en tal van felicitaties.