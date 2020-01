Stijn van 'Kamp Waes’ richt eigen coachingbedrijf MissionMe op Esther De Leebeeck

13u36 3 Keerbergen Stijn Swijns gaat in zee met het Keerbergse bedrijf Herculean Alliance. Stijn is de militair die bekend geraakte als instructeur van de Belgische Special Forces in het één-programma ‘Kamp Waes’. Samen richten ze het bedrijf MissionMe op. De focus ligt op bedrijven coachen in leiderschap en jeugdkampen organiseren.

In ‘Kamp Waes’ volgen vijftien Vlamingen de opleiding tot de special forces. Een bikkelharde strijd. Het één-programma haalt wekelijks zo'n 1,7 miljoen kijkers. Stijn Swijns is een van de twee coaches in het programma en intussen voor velen geen onbekende meer. Eerder geraakte al bekend dat de ‘Kamp Waes’-instructeur zijn militaire carrière eind vorig jaar had stopgezet. Daarom is hij ook niet onherkenbaar gemaakt in het programma. Er komt nu iets meer duidelijkheid over zijn toekomstplannen.

Nieuwe bedrijf MissionMe

De militair stapt namelijk in de bedrijfswereld en gaat in zee met het Keerbergse bedrijf Herculean Alliance, dat onderdeel is van de marketinggroep Duval Union. Het bedrijf is al zo'n 10 jaar een gevestigde waarde in Keerbergen. Sinds 2020 heeft Herculean Alliance ook nieuwe kantoren in Mechelen. “Wij zetten in op ‘employee engagement’. Je ziet dat bijna 87% van de mensen vandaag niet geëngageerd is op hun werk. Daar proberen wij iets aan te doen. We helpen bedrijven om tot dat engagement te komen door een programma op maat aan te bieden. Dat doen we door events, maar dus ook door leiderschap. We hebben gemerkt dat de ontwikkeling van leiderschap-skills enorm cruciaal is voor het engagement van de werknemers”, zegt CEO en Keerbergenaar Yves Vekemans. Samen met Stijn richten ze de onderneming MissionMe op. “In ‘Kamp Waes’ worden de Special Forces extreem voorgesteld, maar ze hebben ontzettend veel kennis rond leiderschap. Dat is de link met ons bedrijf. Hun technieken willen wij nu naar bepaalde bedrijven brengen en een beetje de misverstanden rond die Special Forces uit de wereld helpen. Het zijn allemaal kwetsbare leiders die enorm goed in team kunnen werken en op elkaar zijn afgestemd. Bedrijfsmensen kunnen heel wat leren van de Special Forces”, aldus Yves.

Volgens Stijn bestaat een stereotiep profiel voor een Special Forces-operator niet. “Hetgeen ze allemaal delen is de onvoorwaardelijke wil om te slagen in alles wat ze doen. Met deze mindset in het achterhoofd wil ik, samen met het team van MissionMe, mensen de kans geven een betere versie van zichzelf te worden. Dit in een hele brede context. Dat is de reden waarom we verschillende programma’s gemaakt hebben op maat van elke doelgroep”, zegt Stijn.

Jeugdkampen in de krokusvakantie

De opdracht van MissionMe bestaat er dus in om bedrijven te helpen werken rond leiderschap. Daarvoor zal MissionMe zowel keynotes, workshops als trajecten voor persoonlijke ontwikkeling organiseren. De aanpak is, hoe kan het ook anders, gebaseerd op de best practices van de Special Forces. En dat is niet alles. MissionMe zal ook jeugdkampen organiseren voor jongeren van 16 tot 21 jaar. In de Krokusvakantie zal MissionMe al 30 jongeren op sleeptouw nemen gedurende een week in de Ardennen.

Wie interesse heeft in een samenwerking met MissionMe of zijn of haar kind wil inschrijven voor de jeugdkampen kan contact opnemen via www.missionme.be. MissionMe is voortaan ook te volgen via Instagram.