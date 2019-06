SMIKS neemt voor de tweede keer deel aan Rode Neuzendag en laat tweedejaars een mini-onderneming starten EDLL

19 juni 2019

18u10 0 Keerbergen Het Sint-Michielsinstituut in Keerbergen neemt voor de tweede keer deel aan de vierde Rode Neuzendag. De goeddoelactie van HLN, VTM, Qmusic en Belfius staat volledig in teken van de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid bij jongeren.

Uit een nieuw onderzoek, dat iVOX organiseerde in april 2019, blijkt dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanhalen als oorzaak van hun mentale problemen. Al meer dan 1000 scholen schreven zich in om acties te organiseren voor Rode Neuzendag. Een van die scholen is het Sint-Michielsinstituut uit Keerbergen.

COMETA - Competent Met Talent

“Vorig jaar hebben we ook deelgenomen in teken van het vak COMETA, namelijk competent met talent. Dit jaar zal dat op dezelfde manier zijn. De klassen uit het tweede jaar richten dan zelf een mini-onderneming op om geld in te zamelen. Vorig jaar had er bijvoorbeeld een klas herbruikbare tassen verkocht voor Rode Neuzendag. De actie mocht op veel enthousiasme rekenen van de leerlingen en ook als school vinden wij het belangrijk om te focussen op het sociaal en mentaal welbevinden van de leerlingen”, zegt leerkracht COMETA, Julie Van Dievel.

De school is de eerstejaars al aan het voorbereiden om in september te starten met de actie voor Rode Neuzendag. “We hebben al een eerste Rode Neuzenmarktje gehouden, zodat de leerlingen al eens konden proeven van mini-ondernemen. Op die manier kunnen ze van september tot november de actie uitwerken”, aldus juf Julie.