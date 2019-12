Sint-Michielsinstituut Keerbergen blikt terug op Rode Neuzen Dag: “Groeiend besef dat er heel wat jongeren zijn die zich alleen voelen” Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Robbe Truyts

02 december 2019

11u45

Bron: Rode Neuzen Reporters 1 Keerbergen De voorbije maand maakten Rode Neuzen jongerenreporters uit heel Vlaanderen het nieuws over Rode Neuzen Dag voor onze krant. Eén van die Rode Neuzen Reporters was Robbe Truyts (17) uit Keerbergen. Hij blikt vandaag tevreden terug op een maand vol Rode Neuzen-acties op zijn school. “Onze school verzamelde bijna 2.000 euro!”

Afgelopen vrijdag werd op de slotshow van Rode Neuzen Dag in Antwerpen het totaalbedrag van de Rode Neuzen-acties bekend gemaakt. Samen met tal van scholen in Vlaanderen en honderden acties werd er geld ingezameld voor dit goede doel. In totaal werd er meer dan 4,3 miljoen euro ingezameld waarmee 423.334 jongeren met psychologische problemen geholpen kunnen worden. Ook mijn school, het Sint-Michielsinstituutuit Keerbergen (SMIKS), deed voor het tweede jaar op rij mee en verzamelde bijna 2.000 euro.

Sinds vorig jaar wordt in het SMIKS de richting Competent Met Talent (COMETA) aangeboden. Hierin leren jongeren wat hun talenten zijn en leren ze zelf dingen organiseren. Het eerste middelbaar organiseerde vorig jaar tijdens dit vak een aantal kleine acties en zamelde zo geld in voor Rode Neuzen Dag. Ook dit jaar werd er tijdens het vak COMETA hard gewerkt aan acties en ondernemingen om geld in te zamelen. Zo mocht elke klas een eigen onderneming opstarten om zo geld in te zamelen voor het goede doel.

Originele acties

In totaal werden er vier verschillende acties opgezet door vijf klassen. Samen met de begeleidende leerkracht richtten ze hun eigen bedrijfje op en gingen ze hiermee aan de slag. Zo kwamen er een aantal originele ondernemingen tot stand. Een klas uit het tweede jaar humaniora, 2A1, lanceerde SMIKS’n GO. De leerlingen gingen tijdens de lessen boodschappen doen voor leerkrachten en familie. Een andere klas, 2A2, bakte elke maandag in de namiddag lekkere wafels en verkocht die op de speelplaats. 2A3 en 2H kwamen misschien wel met het meest originele idee. Zij zamelden geld in met Cinema Rosso. Leerlingen konden tijdens de middag naar hun lievelingsfilm of serie komen kijken met popcorn en andere snacks. Tot slot was er nog 2A4 die hun krachten bundelden met het tweede jaar van de richting Latijn. Zij lanceerden samen een oproep om zoveel mogelijk spullen te verzamelen voor een tombola. Op activiteiten zoals een mosselweekend verkochten de leerlingen lotjes voor deze tombola waar de mensen tal van leuke prijzen mee konden winnen.

Recordbedrag

Afgelopen maandag was het dan zover. Al het geld werd verzameld en werd zorgvuldig geteld door de leerkrachten. Na lang wachten werd het uiteindelijke bedrag bekend gemaakt en onthaald met een luid applaus. Maar liefst 1.964,45 euro werd ingezameld voor Rode Neuzen Dag 2019. Met een nieuw record dit jaar, na een bedrag van 1550 euro vorig jaar, kan de school alvast terugkijken op twee geslaagde edities.

Leerrijk en inspirerend

Na de bekendmaking konden leerlingen nog met elkaar hun tofste momenten uitwisselen, nadenken over wat ze hebben bijgeleerd over Rode Neuzen Dag of wat ze met het geld zouden kunnen doen. Voor de meeste leerlingen was het de eerste keer dat ze actief deelnamen aan Rode Neuzen Dag. Velen vonden het een fantastische ervaring die ze volgend jaar zeker opnieuw willen meemaken.

Een aantal leerlingen beschreven deze actie ook als leerrijk en inspirerend. “Dankzij dit initiatief beseffen ze dat er jongeren zijn die zich alleen voelen en die het moeilijk hebben”, vertelt één van de deelnemende leerlingen van 2A4. Daarom vinden de leerlingen en leerkrachten het belangrijk dat deze jongeren weten dat ze er niet alleen voor staan. Met het ingezamelde geld zou de school graag een Time Out klas willen inrichten waar dat jongeren terecht kunnen als ze het even moeilijk hebben.