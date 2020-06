Siciliaans restaurant La Sciara heropent niet meer: “Op zoek naar goedkoper pand” EDLL

08 juni 2020

17u00 0 Keerbergen Niet alle horecazaken gaan opnieuw open. Het Siciliaans restaurant La Sciara op de Haachtsebaan in Keerbergen heeft beslist om de deuren gesloten te houden. “De vaste kosten zijn te hoog met de nieuwe maatregelen”, klinkt het.

Voor een tripje naar Sicilië volstaat normaal een bezoekje aan Keerbergen. Het Siciliaans restaurant La Sciara op de Haachtsebaan scoort al 6 jaar uitstekend goed met haar heerlijke visbereidingen en klassieke vleesgerechten. Maar door de coronacrisis moest ook het Keerbergse restaurant haar deuren bijna drie maanden gesloten houden. Tot vandaag. Cafés en restaurants in ons land mogen terug openen, mits strikte veiligheidsmaatregelen. Een bijzondere dag die de horeca wellicht nooit meer zal vergeten. Al is het niet bij bij iedereen vanzelfsprekend om op deze manier te heropenen.

In Keerbergen blijven de deuren van La Sciara gesloten. Tot grote spijt van veel liefhebbers van de Siciliaanse keuken. “De vaste kosten zijn te hoog met de nieuwe maatregelen”, klinkt het bij uitbaters Enzo en Sabrina. “Tot onze grote spijt moeten we ons restaurant dichtdoen. Na 6 jaar zijn we genoodzaakt om deze moeilijke beslissing te nemen. We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren”, zeggen ze. De deuren gaan dus niet meer open. Maar niet getreurd, want achter de schermen wordt er gezocht naar oplossingen. “We willen binnenkort heropenen met dezelfde passie, maar dan op een nieuwe locatie. We bekijken momenteel een pand in de buurt dat goedkoper is. Daarnaast zullen we ook moeten besparen op het personeel”, aldus uitbater Enzo. Waar dat nieuwe pand zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk.