Serviceclub schenkt vzw Rozemarijn 10.000 euro voor aankoop nieuwe aangepaste wagen Kim Aerts

25 juni 2020

09u12 0

Serviceclub Lions Drie Dennen uit Keerbergen zag door de coronacrisis zijn jaarlijkse galadiner afgelast. Ondanks de schrapping van de feestdis en de bijhorende inkomsten heeft Lions Drie Dennen vzw Rozemarijn een cheque van 10.000 euro geschonken voor de aankoop van een nieuwe wagen. “Ze wilden ons niet in de kou laten staan en hebben ons het geld geschonken voor de aanpassing van een personenwagen voor rolstoelgebruikers. Omdat niet iedereen met een grote bus kan rijden, was deze wagen nodig voor individueel vervoer van cliënten, al dan niet met hulp van vrijwilligers”, zegt directeur Koen Dries dankbaar. Vzw Rozemarijn zorgt voor de opvang en begeleiding van volwassen personen met een handicap in Keerbergen en Haacht.