Reveil strijkt neer op het kerkhof van Keerbergen EDLL

29 oktober 2019

Reveil, een non-profitproject dat mensen wil samenbrengen op Belgische begraafplaatsen, strijkt dit jaar neer in Keerbergen. Reveil wil begraafplaatsen laten heropleven en de traditie van Allerheiligen en Allerzielen een nieuwe dimensie geven. Dit doen ze aan de hand van ingetogen live muziek en vergeten verhalen. Op 1 november vinden muzikanten en woordkunstenaars hun weg naar 115 begraafplaatsen in Vlaanderen, allen in teken van Reveil. Het kerkhof van Keerbergen is uitvalsbasis voor een een intiem optreden van muziekgroep Mary’s Little Lamb. Het akoestische optreden start met zonsondergang en is vrij toegankelijk. Toeschouwers worden gevraagd om kaarsjes of lampjes mee te brengen om hun steentje bij te dragen aan de warme sfeer van het ingetogen moment. Meer informatie over Reveil vind je hier.