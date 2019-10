Restaurant The Lake EDLL

16 oktober 2019

08u47 0 Keerbergen The Lake is een gekend stijlvol restaurant aan het meer van Keerbergen. Met een trendy, maar toch authentiek interieur krijg je een warm huiskamergevoel. Overdag en zeker in de zomer is het terras van The Lake een aanrader door hun verbluffend uitzicht op het meer van Keerbergen. ‘s Avonds kan je dan weer genieten van het uitzicht op het verlichte zwembad. Gezelligheid primeert.

Voor ieder wat wils in The Lake. De kaart is zeer uitgebreid en biedt voldoende keuze, zowel voor vegetariërs als vlees- en visliefhebbers. Op de wijnkaart voornamelijk Europese wijnen. De rode huiswijn smaakt. Onze culinaire ontdekking start met het voorgerecht van verscheidene bereidingen met avocado, gecombineerd met Griekse yoghurt en couscous. De guacamolesorbet viel koud op de tong en zorgde voor een variatie tussen koude en warme smaken. Een goede start van de avond!

Tijd voor het hoofdgerecht dan. Mijn keuze gaat naar de verse tartaar van West-Vlaams rund met parmezaan en olijfolie. Een tegenvaller. De rundstartaar is enorm droog en vergezeld door een slaatje, waar niet al te veel moeite is in gestoken. Mijn partner koos voor de suggestie van de chef: varkenswangetjes met rode kool, snijbiet, gerookt spek en puree van gepofte aardappel. De varkenswangetjes waren zacht gebakken, maar de bijhorende straffe vleessaus kon mijn partner eveneens niet bekoren.

Daarnaast scoort het personeel bij The Lake slecht. Ze tonen geen betrokkenheid of interesse. Zelfs een minimale uitleg van de gerechten kregen we niet. Ook dat extra wijntje zijn ze gewoon vergeten. De hoofdgerechten aan zich misten ook finesse en afwerking.

Conclusie? Naar onze mening is de prijs-kwaliteitsverhouding in dit restaurant ondermaats en is de naam brasserie hier eerder op zijn plaats.

Score

Eten: 6/10

Bediening: 6/10

Comfort: 7/10

Prijzen

Gemiddeld 50 euro voor een driegangenmenu exclusief dranken

Gegevens

Mereldreef 1, 3140 Keerbergen

www.thelake.be

015 23 50 69

info@thelake.be

Openingsuren

The Lake in Keerbergen is zeven op zeven open, telkens van 12 uur tot 22 uur.