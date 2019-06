Restaurant The Hill Redactie

04 juni 2019

11u05 0 Keerbergen Het Hof van Craynbergh kreeg recent een nieuw jasje. Zoon David Reheul (23) neemt de zaak van zijn vader Ignace over en opende ‘The Hill’, een nieuw restaurant waar beleving centraal staat.

Het voormalig restaurant ‘Hof van Craynbergh’ werd opgericht in 1995 met Ignace Reheul als chef en Ann Van Beersel als gastvrouw. Na de koksopleiding van zoon David, duurde het niet lang voordat hij de bediening in handen kreeg. Zaakvoerder is ook sommelier en chocolatier, twee aspecten die naar behoren zijn terug te vinden in The Hill.

Laat ons beginnen met een aperitiefje. Als sommelier weet David als geen ander hoe hij ons het best een glaasje rode wijn verkoopt, met name een glaasje Barbera d’Alba van Attilio Ghisolfi. Meteen een voltreffer van formaat.

We starten onze culinaire ontdekking met de suggestie taco pulled pork met baby maïs en crispy chicken met gerookte mayo als voorgerecht. Er is telkens de keuze om fingerfood als voorgerecht te nemen of een sharing dish. Onze keuze ging naar het eerste. Het voorgerecht is zeer fijn en gedetailleerd afgewerkt. Opvallend zijn de kunstige borden waarop het voorgerecht gedresseerd wordt. Ann Van Beersel, voormalig zaakvoerster, verdiept zich verder in haar passie keramiek. De tafeldecoratie en de borden zijn resultaten van haar eigen creativiteit.

Als hoofdgerecht heb je keuze tussen vier gerechten. Wij kiezen voor de suggestie eend met biet en rösti als vleesgerecht en zeeduivel met prei en garnaal als visgerecht. De vis heeft een licht krokant tintje en past perfect bij de zachte puree en de smeuïge saus. De eend is rosé gebakken en omringd door knapperige groenten. Erg grote eters zijn hier misschien niet aan het juiste adres, maar de finesse zindert toch nog even na.

De kers op de taart, bijna letterlijk, is het dessert. Met een chocolatier als zaakvoerder in het achterhoofd, steeg het dessert nog boven de verwachtingen uit. Wederom: het zit ‘m in de details. De coulis van frambozen viel koud, tintelend op de tong. Neem daar een lepel witte chocolade en eetbaar robertskruid (van eigen kweek) bij en je krijgt een interactie van unieke zoete smaken. Absoluut een aanrader.

Wijnen, zelfgemaakte pralines of decoratie kan je kopen in de conceptstore naast het restaurant.

Gegevens

The Hill, Mechelsebaan 113, 3140 Keerbergen, 015 51 65 94

Openingsuren

Lunch: dinsdag tot zaterdag van 11 uur tot 16 uur

Dinner: dinsdag tot zaterdag 18 uur tot 23 uur

Prijzen

Voor een driegangenmenu betaal je tussen de 55 euro en 65 euro

Score

Eten: 8/10 Bediening: 9/10 Comfort: 7/10