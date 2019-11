Restaurant The Hill is nieuwkomer in Gault&Millau en scoort al meteen 13/20 EDLL

04 november 2019

18u23 0 Keerbergen Vanmiddag werd de zeventiende editie van Gault&Millau voorgesteld. De anonieme inspecteurs van de restaurantgids hebben zo'n 130 nieuwe adressen getest, waaronder The Hill in Keerbergen. Restaurant The Hill is een van de nieuwkomers in de Gault&Millau gids 2020 en scoort al meteen een 13/20.

Het voormalig restaurant ‘Hof van Craynbergh’ op de Mechelsebaan in Keerbergen werd opgericht in 1995 met Ignace Reheul als chef en Ann Van Beersel als gastvrouw. Na de koksopleiding van zoon David duurde het niet lang voordat hij de bediening in handen kreeg. Begin dit jaar gooide David Reheul (24) het ‘Hof van Craynbergh’ in een nieuw jasje en nam hij het restaurant officieel over van zijn vader Ignace. Exact zes maanden geleden, op 4 mei, opende de twintiger restaurant The Hill. Een nieuw huiskamerrestaurant in Keerbergen waar beleving en gezelligheid centraal staat. Zaakvoerder David is ook sommelier en chocolatier, twee aspecten die zijn terug te vinden in The Hill.

Bevestiging

De nieuwkomer werd opgemerkt door Gault&Millau en scoort meteen 13/20. “Super leuk, hé? Ik had iemand verwacht van Gault&Millau, maar niet dat we al een 13/20 gingen krijgen. Het is totaal niet onze bedoeling om Gault&Millau na te streven, maar het geeft wel een kwaliteitsniveau dat we willen bereiken”, aldus David. “De score zorgt voor een bevestiging dat we goed eten en leuke service brengen”, voegt de jonge zaakvoerder toe. “We hebben sinds kort ook een nieuw menu en merken aan onze vaste klanten dat we verbeteren. In het begin zijn we misschien iets te braaf geweest. Nu experimenteren en combineren we vaker en trekken we iets meer uit onze comfortzone. En dat slaat aan”, aldus David.

Het voormalig restaurant ‘Hof van Craynbergh’ van vader Ignace scoorde ooit 14/20 in Gault&Millau. “Het is niet mijn doel om beter te scoren dan mijn vader, maar het doel was wel om in Gault&Millau vermeld te worden. Dat dat na zes maanden al gelukt is, daar ben ik heel tevreden mee. 13/20 is echt een goede score", aldus David. Restaurant The Hill is open van dinsdag tot zaterdag. Meer informatie vind je op www.thehill.be.

Weetje: wijnen, zelfgemaakte pralines of decoratie, kortom alles wat wordt gebruikt in het restaurant, is te koop in de conceptstore van The Hill.

De overige restaurants in Keerbergen, die zijn opgenomen in de Gault&Millau gids, behouden hun score. Zo scoort Postelein 13/20 en The Lake en Vis&Dis behouden hun 12/20.