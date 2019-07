Rene en Monique vieren gouden huwelijksverjaardag EDLL

13 juli 2019

Art Rene (73) en Vanden Eynde Monique (72) uit de Lindenstraat in Keerbergen vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Keerbergen in de bloemetjes gezet. Monique heeft altijd als lerares gewerkt in het buitengewoon onderwijs ‘Windekind’. Rene werkte eerst als postbediende in Brussel en later als computerbediende in het Sint-Rafaëlziekenhuis in Leuven. Uiteindelijk heeft hij zijn loopbaancarrière beeïndigd als voltijds ambulancier. Het koppel kreeg samen drie kinderen en drie kleinkinderen. Rene vult zijn vrije tijd met vrijwilligerswerk in museum de Botermolen en Monique houdt van muziek en is nog actief lid van de zangkoren Cantate Domino en Sint Michiel.