Rechter beveelt maatschappelijke enquête voor Hitlerfanaat Kim Aerts

17 december 2019

16u41 0 Keerbergen De strafrechter in Leuven heeft een maatschappelijke enquête bevolen voor Hitlerfanaat Georges Boeckstaens uit Keerbergen alvorens een vonnis te vellen. Dat komt er ten vroegste in de zomer van 2020.

Georges Boeckstaens (76) moest zich vorige maand in de rechtbank verantwoorden voor het overtreden van de negationismewet en het aanzetten tot haat of geweld jegens een groep, gemeenschap of leden ervan. En dat omdat zijn huis en tuin bol staan van de nazisymboliek. De zeventiger liet tijdens zijn proces via een handgeschreven brief weten dat hij geenszins kwade bedoelingen heeft. “Mijn interesse in Hitler en het Derde Rijk ligt vooral daar waar structuur een houvast wilde brengen in een land na de crisis om bij te dragen tot het beter functioneren van de maatschappij. Dat dit in WOII ontaard is in een zinloos bloedvergieten en schending van de mensenrechten, valt niet goed te praten. Ik heb nooit publiek beledigende taal geuit naar eender welke mensengroepen ook, noch aangezet tot haat, noch mij negatief uitgelaten over mensen hun nationaliteit, ras of ander kenmerk dan ook. Voor mij is het overduidelijk dat dit een stuk geschiedenis is dat mij louter boeit”, las Boeckstaens voor aan de rechter.

De procureur vorderde een jaar cel. Vooraleer het zover komt, wil de rechter eerst peilen naar de leefomstandigheden van Boeckstaens via een maatschappelijke enquête. De zaak wordt daarmee op de lange baan geschoven. Op 16 juni wordt Boeckstaens terug in de rechtbank verwacht.