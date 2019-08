Radio Modern en Peter Koelewijn openen theaterseizoen GC Den Bussel met nostalgische trip EDLL

22 augustus 2019

15u17 0 Keerbergen Het zesde en nieuwe theaterjaar van GC Den Bussel gaat van start op vrijdag 13 september. De eer om het culturele seizoen in Keerbergen met glans te openen is dit jaar weggelegd voor Peter Koelewijn en Radio Modern.

Peter Koelewijn, bekend van de onsterfelijke hit ‘Kom van dat dak af’, geeft op vrijdag 13 september de aftrap van het zesde theaterseizoen van GC Den Bussel. Het echte feestje is dan weer voor Radio Modern. Op zaterdag 14 september keren zij terug naar Keerbergen met hét bal populaire van Vlaanderen. Op het programma? Een muzikale dansavond in fifties-stijl zoals je (groot)ouders het zich nog herinneren. De dames van de beauty boudoir werden ook uitgenodigd op het openingsweekend. Deelnemers kunnen zich een jaren 50 kapsel laten aanmeten met bijpassende make-up. Het volledig nieuwe programma van GC Den Bussel laat niets aan de verbeelding over. Onder andere Eva De Roovere, Thomas Smith, Guga Baúl, Steven Van Herreweghe, Rob Vanoudenhoven en Ruben Van Gucht staan dit seizoen nog op de Keerbergse planken. Daarnaast zijn er regelmatig familievoorstellingen, activiteiten voor senioren, cursussen en workshops en vallen er elke maand films te bewonderen. Het volledige programma vind je terug op www.gcdenbussel.be