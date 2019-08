Politie stelt 144 verkeersovertredingen vast ADPW

20 augustus 2019

De lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) stelde tijdens verkeerscontroles vorige week vrijdag 144 verkeersovertredingen vast. In de Nieuwstraat in Keerbergen, waar 50 kilometer per uur mag gereden worden, werden 62 van de 166 voertuigen betrapt op te snel rijden. In de B. Terlindenlaan in Schiplaken (eveneens 50 km/uur) reden 82 van de 433 voorbijrijdende voertuigen te snel. De slechtste leerlingen van de klas zijn de bestuurders in de Nieuwstraat in Keerbergen met liefst 37% inbreuken. Op die plaats werd ook de zwaarste inbreuk genoteerd, namelijk 105 km/uur, terwijl er maximum 50 mag gereden worden, zo laat de politie weten.