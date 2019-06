Patrick en Sandra van café ‘t Spieke organiseren voor het eerst een Spiekeskermis EDLL

14u15 0 Keerbergen Cafébazen Patrick en Sandra van ’t Spieke in Keerbergen organiseren voor de eerste keer een Spiekeskermis. De kermis zal doorgaan op zaterdag 15 en zondag 16 juni aan het café.

“Het idee om een eigen kermis te organiseren zat al langer in mijn hoofd en nu hebben we ons eindelijk laten overhalen door het enthousiasme van onze klanten. We weten natuurlijk niet wat het gaat opleveren, maar de bedoeling is om het jaarlijks te organiseren, steeds rond dezelfde periode. Of het groter of kleiner wordt, dat valt nog af te wachten”, aldus cafébaas Patrick. Sandra wordt dit jaar 50 jaar en dat zal alvast stevig gevierd worden.

Voor de eerste editie is het programma goed gevuld met verschillende artiesten en activiteiten voor groot en klein. De Spiekeskermis begint zaterdag om 14 uur officieel met het optreden van fanfare De Eendracht. Nadien volgen er live optredens van onder andere Robby Longo, Dynamite, The Moonlovers, Yves Segers en Diane Moore. Patrick en Sandra zorgen ook voor verschillende foodtrucks en springkastelen voor de allerkleinsten. De cafébazen nemen de organisatie volledig op zich.