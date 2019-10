Operazangeres Camille (15) neemt deel aan Belgium’s Got Talent: “Ik ga hetzelfde lied zingen als acht jaar geleden” EDLL

10 oktober 2019

10u21 0 Keerbergen De 15-jarige Camille Beniest uit Keerbergen is klaar voor Belgium’s Got Talent. Vrijdag is het tijd voor de vijfde auditie-aflevering van het populaire VTM-programma. Onze regio wordt ditmaal verdedigd door de engelenstem van operazangeres Camille.

Morgen is het weer zover: de vijfde uitzending van Belgium’s Got Talent op VTM. Eén van de deelnemers is Camille Beniest uit Keerbergen. De vijftienjarige is een ware muziekfanaat. Net zoals haar twee zussen speelt ze piano en zingt ze graag. Niet zomaar zingen. Camille houdt van opera en dat zal ze ook tonen aan de jury. De jonge zangeres is misschien geen onbekende voor de jury en kijkend Vlaanderen. Zeven jaar geleden nam ze al eens deel aan Belgium’s Got Talent, maar stootte toen net niet door naar de volgende ronde. Bij The Voice Kids in 2014 eindigde Camille bij de twaalf laatsten. “Ik ga ‘O mio babbino caro’ zingen, dat is hetzelfde operalied als acht jaar geleden”, zegt Camille. “Het is een heel mooi nummer, maar best triestig. Het gaat over liefde en zelfmoord plegen”, gaat Camille verder. Haar vriendinnen en familie overtuigden haar om deel te nemen aan het programma. “Mijn vriendinnen en mijn mama zeiden: als je u niet inschrijft, doen wij het. Dan dacht ik: oké, waarom ook niet?”, lacht Camille.

De Keerbergse zingt al haar hele leven. “Zeven jaar geleden ben ik gestart met naast pianolessen ook zanglessen te volgen. Nu volg ik al enkele jaren specifiek lessen operazang bij Bart De Kegel”, aldus Camille. “Door mijn deelname aan BGT ben ik alweer een podiumervaring rijker. Stiekem hoop ik dat het een springplank is naar nieuwe concerten, want op een podium staan vind ik gewoon super leuk”, aldus Camille.

Of haar auditie goed is gegaan, zullen we vrijdagavond op televisie moeten zien. Maar één ding is zeker: “ik heb genoten”, klinkt het bij de jonge operazangeres. Kijk vrijdag om 20u40 naar Belgium’s Got Talent en hoor Camille live aan het werk.