Niet Sunshine Senegal, maar Football Academy Noah krijgt voortaan toelage ontwikkelingshulp van de gemeente Keerbergen EDLL

06 november 2019

11u15 0 Keerbergen Het college in Keerbergen heeft beslist om de toelage voor ontwikkelingshulp niet langer aan vzw Sunshine Senegal toe te kennen. Voortaan zal vzw Football Academy Noah, de vzw die werd opgericht ter nagedachtenis van de overleden voetballer Noah Mortier, de financiële steun van de gemeente ontvangen.

Ieder jaar ontvangen twee ontwikkelingsverenigingen een toelage van de gemeente Keerbergen. Al enkele jaren zijn dat ’t Mayakind en Sunshine Senegal. Die laatste verliest nu de financiële steun van de gemeente. “Sunshine Senegal heeft geweigerd om zich in orde te brengen met wettelijke zaken zoals de statuten. Sinds 2017 wordt er ook gevraagd om een bankrekening te openen op naam van de vzw met twee volmachthouders en dat is nog steeds niet gebeurd. Hierdoor voldoet Sunshine Senegal niet meer aan de voorwaarden om de toelage voor ontwikkelingshulp te ontvangen”, verduidelijkt Keerbergse schepen voor internationale samenwerking Bob Saviolo (Open VLD).

De schepen stelde aan het college voor om de toelage voortaan aan Football Academy Noah (FAN) toe te kennen. Het college keurde de aanvraag meteen goed. Noah Mortier (16) liet in 2015 het leven bij een verkeersongeval in Haacht. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Om het gedachtengoed van Noah levendig te houden, richtte vader Johan in Zuid-Afrika de Football Academy Noah (FAN) op. FAN wil kansarme kinderen in Zuid-Afrika de kans geven om zich te ontplooien in voetbal, een van de favoriete sporten van Noah. In mei dit jaar organiseerde vader Johan voor de vierde keer een FAN-voetbaltoernooi. De opbrengst ging integraal naar de vzw FAN.