Nederlandstalige Thalya (12) uit Keerbergen heeft rol te pakken in Franse film EDLL

12 februari 2020

Vorig jaar had de 12-jarige Thalya Van Droogenbroeck uit Keerbergen de hoofdrol te pakken in de filmproductie ‘Le caprice de Sara’ van Hicham Mabrour ‘. Thalya mocht de rol van ‘komische Sara’ vertolken. Intussen heeft de jonge Keerbergse haar stappen in de filmindustrie duidelijk gezet, want ze schittert momenteel ook in een Franse productie. Thalya werd als enig Nederlandstalig meisje gekozen uit duizenden kinderen.

De Franse komedie ‘Ducobu 3.0', van de Franse director Élie Semoun, gaat over een nieuw schooljaar waarin twee rivalen zich moeten verenigen om een liedjeswedstrijd te winnen en hun school te redden. Thalya vertolkt de rol van een van de klasgenoten. Voor de opnames kreeg de jonge Keerbergse de toestemming van het Atheneum om een weekje school te missen. De film draait momenteel in de Belgische, Franse en Luxemburgse UGC-cinemazalen.