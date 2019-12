Mountainbiker naar ziekenhuis na valpartij ADPW

03 december 2019

16u50 0

Op de Nieuwstraat in Keerbergen is zondagnamiddag een mountainbiker gewond geraakt bij een valpartij. Omstreeks 15 uur waren er twee mountainbikers de Nieuwstraat aan het volgen in de richting van Schriek. Eén van hen kwam ten val toen zij in de goot reed. De 36-jarige vrouw uit Heist-op-den-Berg werd gewond aan het hoofd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.