Met de steun van de lokale sportverenigingen opent de gemeente tijdelijk een pop-upcafé in de sporthal EDLL

24 januari 2020

18u10 0 Keerbergen Twee weken geleden geraakte bekend dat de cafetaria van de gemeentelijke sporthal in Keerbergen voor onbepaalde tijd gesloten is. “De vorige uitbater heeft geruime tijd de contractuele voorwaarden niet nageleefd”, reageerde schepen van sport Bob Saviolo (Open Vld). De gemeente ging op zoek naar een nieuwe uitbater en vond die in haar lokale sportverenigingen. Zij houden vanaf morgen samen een pop-upcafé open.

Morgen opent er in de gemeentelijke sporthal van Keerbergen een pop-up cafetaria. Naar aanleiding van de tijdelijke sluiting van de cafetaria, voorziet de gemeente nu een pop-up alternatief en dat in samenwerking met de lokale sportverenigingen. Op die manier kunnen bezoekers van het sportcomplex opnieuw een warm of koud drankje nuttigen. Dit weekend zal het pop-upcafé in handen zijn van volleybalclub Kevoc. Nadien volgen Titans Basketball, De Gympies Keerbergen vzw, Hockeytigers Keerbergen en HC AtomiX als uitbaters van de tijdelijke pop-upbar.