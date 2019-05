Man masturbeert in lobby van hotel voor oog van camera KAR

29 mei 2019

Een man uit Keerbergen moest zich in de Leuvense correctionele rechtbank verantwoorden voor kinderporno en omdat hij masturbeerde in een Gents hotel voor het oog van de camera. Tom B. zou in 2016 en 2017 in het bezit geweest zijn van kinderporno. Volgens onderzoek minstens 10 foto’s en een filmpje. Op Tumblr zou hij herhaaldelijk kinderpornografische foto’s hebben bekeken en geliked waardoor die foto’s aan zijn blog werden toegevoegd. In een hotel in Gent zou B. op 29 april 2017 in de gezamenlijke ruimte van het hotel voor het oog van de bewakingscamera’s gemasturbeerd hebben. Ook daarvoor moet hij zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Die stelde eerste een deskundige psycholoog aan om B. verder te onderzoeken.