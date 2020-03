Man blaast uren na ongeval nog 1,5 promille: anderhalve maand rijverbod en geldboete KAR

24 maart 2020

14u07 0 Keerbergen Een man uit Keerbergen is veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro en 45 dagen rijverbod voor vluchtmisdrijf en het rijden onder invloed.

Joris L. kwam op zondagochtend 9 februari 2018 terug van een nachtje stappen. Op de Putsebaan in Keerbergen reed hij met zijn zware Mercedes omstreeks 6.30 uur in op plaatselijke wegenwerken. Hij belde niet naar de hulpdiensten, maar wel naar een bevriende cafébaas, waar hij net vandaan kwam. Die laatste kwam ter plaatse met een klant. L. was er ondertussen brokstukken aan het opruimen om uiteindelijk nog naar huis te rijden. Agenten haalden L. ’s ochtends om 10.30 uur uit zijn bed. Op de oprit stond de zwaar beschadigde Mercedes. De man blies uren na het ongeval bijna anderhalve promille. Hij wilde naar eigen zeggen later aangifte doen van de feiten en hij meende hiervoor 24 uren tijd te hebben. De rechter veegde dat argument van tafel. Hij veroordeelde de Keerbergenaar voor rijden onder invloed, vluchtmisdrijf en het niet in staat zijn geweest van alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren. In beroep deed de rechter een toegeving en stemde hij toe om het rijverbod in het weekend uit te voeren. De geldboete van 2.400 euro is voor 1.000 euro met uitstel gedurende drie jaar.