Levenloos lichaam vermiste Cecile Van Hemelen (61) uit Dijle gehaald ADPW

20 juni 2019

16u03 19

De Leuvense en Mechelse brandweer hebben donderdagnamiddag, omstreeks 14.30 uur, het lichaam van de vermiste Cecile Van Hemelen uit het water van de Dijle gehaald. Dat gebeurde op de Hansbrug tussen Haacht en Keerbergen. Een voorbijganger merkte het levenloze lichaam op en belde onmiddellijk de hulpdiensten. “Het gaat om de dame (Van Hemelen) waarvoor vorige week nog een opsporingsbericht werd verspreid. De wetsdokter en het labo werden ter plaatse gestuurd. Volgens hun eerste bevindingen werden geen aanwijzingen van misdrijf gevonden. Morgen volgt nog een autopsie. Er is een vermoeden van zelfdoding”, zo laat Sarah Callewaert, woordvoerster van het Leuvense parket weten.

De 61-jarige Cecile Van Hemelen werd op maandag 17 juni in de loop van de namiddag voor het laatst gezien in het centrum van Scherpenheuvel. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.