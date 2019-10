Leerlingen van de Middenschool planten 550 bloembollen om hun speelplaats te vergroenen EDLL

25 oktober 2019

14u09 0

De leerlingen van de Middenschool in Keerbergen hebben vrijdagochtend het startschot gegeven van hun lokaal vergroeningsproject. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt en de gemeente Keerbergen hebben enkele leerlingen zo’n 550 bloembollen geplant aan hun school. Het doel? Hun speelplaats vergroenen. De gemeente Keerbergen is onlangs toegetreden tot het Regionaal Landschap Noord-Hageland en de vergroening van de Middenschool is het eerste resultaat van de toetreding. Door de vergroening van het schoolterrein brengt de school meer natuur en biodiversiteit op de speelplaats.